Adnan Polat dolandırıldı! Tam 24 milyon lira...

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı ve Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Flamurtari'nin yöneticisi Sinan İdrizi tarafından 24 milyon lira dolandırıldı. Dolandırılması sonrası ilk kez açıklama yapan Polat, "Bugüne kadar sabırla bekledik. Ancak iş hayatım boyunca ilk kez karşılaştığım bu durum karşısında Türk adaletine konuyu intikal ettirmeye karar verdim" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Adnan Polat, Arnavutluk'ta dolandırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Polat Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı Sinan İdrizi'nin petrol şirketi alma vaadiyle kendisinden para istediğini, sözleşmenin gereğinin yerine getirilmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, olay şöyle gelişti:

Arnavutluk'ta iş yapan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı ve Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Flamurtari'nin yöneticisi İdrizi ile tanışıyordu. İdrizi, Polat'a Arnavutluk'ta bulunan Global Fluids International (GFI) isimli bir şirketin çok kârlı bir iş yaptığını ve şirketi almak isterse kendisine yardımcı olabileceğini söyledi.

İddiaya göre İdrizi, Polat'a şirketin satış bedelinin 17 milyon dolar olduğunu belirterek, kapora olarak 3.5 milyon dolar (bugünkü kurla 23.6 milyon TL) verilmesini, satış gerçekleşmez ise kaporanın iade edileceğini anlattı.

Soruşturma başlatıldı

Polat, Kasım 2016'da taslak hisse alım sözleşmesi hazırlattı. Sözleşme sonrası İdrizi, şirket yetkililerinin kendisini aradığını ve paranın banka üzerinden değil, yediemin sıfatıyla kendisi tarafından götürülmesini istediklerini söyledi. Polat da ön ödeme ücretini, imzaladıkları satış sözleşmesinin ardından işadamının hesabına gönderdi.

Savcılıktaki suç duyurusunda yer alan iddiaya göre, birkaç ay sonra İdrizi Arnavutluk'ta seçim olacağını, projenin seçim sonrasına kaldığını belirterek Polat'ı oyaladı. 2017'deki seçimler sonrasında da satışın gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Polat da kapora için yatırdığı 3.5 milyon doları ve satış sözleşmesinin iptalini istedi. Fakat İdrizi, sözleşmeyi iptal etmek istemedi. Polat da aradan aylar geçmesine rağmen, İdrizi tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolandırıldığını ileri süren Polat'ın şikâyetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Sinan İdrizi isimli şahıs bu yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmemiştir'

Adnan Polat cephesinden de dolandırıcılık olayıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün basına yansıyan haberlere istinaden, kamuoyunu bilgilendirmek üzere, bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bilindiği üzere bir iş insanı vasfıyla, sermayedarı olduğum şirketler ve şahsım olarak; gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında birçok sektörde yatırımlar yapmaktayım. Bu kapsam içerisinde Doğu Avrupa ülkelerinde de faaliyetlerim olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Haberlere konu olan olay, yukarıda bahsedildiği üzere; şahsım tarafından ülkeme faydalı olacağını düşündüğüm bir yatırımın hayata geçirilmesi sırasında gerçekleşmiştir. Sinan İdrizi isimli şahıs ile habere konu GFI Albania S.H.P.K. şirketinin satın alınması için görüşmeler yapılmış akabinde Arnavutluk Başbakanı Edi RAMA’nın da oluruyla adımlar atılmış ve neticede bahsi geçen hadise gerçekleşmiştir. Gerek etik, gerek iş ahlakı gerekse sözleşmesel tüm yükümlülükler tarafımca yerine getirilmiş olmasına karşın Sinan İdrizi isimli şahıs bu yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmemiştir. Bugüne kadar, dost kardeş müttefik Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin zarar görmemesi adına konunun çözülmesini sabırla bekledik. Ancak tüm iş hayatım boyunca ilk kez karşılaştığım bu durum karşısında Yüce Türk Adaletine konuyu intikal ettirmeye karar verdim. Bunu da tüm şeffaflığı ve samimiyetimle kamuoyu ile paylaşmak isterim"