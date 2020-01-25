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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 18:23
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 18:23

Adnan Erkan: Penaltının iptal edilmesi direnci artırdı

Adnan Erkan: Penaltının iptal edilmesi direnci artırdı

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MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından konuştu.

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, 3 puan düşüncesiyle geldikleri Kayseri'den 1 puanla döndüklerini söyledi.

Maç boyunca oyunda değişkenliklerin yaşandığını dile getiren Erkan, "Her iki takımın da içerisinde bulunduğu ortam dikkate alındığında, zor bir karşılaşma olacağı belliydi. 3 puan düşüncesiyle geldiğimiz maçta 1 puanın da bizi ileriye taşıyacağı düşüncesiyle mücadele ettik. Oyun, kendi içerisinde çok değişkenlikler gösterdi. Bazı şeyler planladığımız gibi gitmedi. Oyun içinde bazı değişikliklere gittik." diye konuştu.

İkinci yarı oyunda dengeyi sağladıklarını aktaran Erkan, şunları ifade etti:

"Geriye düştüğümüzde beraberliği sağlamak için ileriye gittik ama bunlarda başarılı olamadık. İkinci yarı başladığında golü bulmak için değişiklik düşünüyorduk, çok erken kart gördüğümüz için bu düşüncemiz kesintiye uğradı. Risk alarak 3'lü savunmaya döndük. Bu riskli gibi görülse de bizim oyun planımıza yatkın bir sistem. İki aktif kenar oyuncumuz var. Oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. Duran topta golü bulduk. Akabinde verilen bir penaltı vardı, onun iptal edilmesi çocukların direncini artırdı. Son saniyede Scarione'nin pozisyonu gol olsa buradan 10 kişiyle beklediğimizin üzerinde skorla, moralle gidebilirdik. Bugün oynanan oyun, alınan bir puanın bizi ileriye mutlu şekilde taşıyacağını düşünüyorum."

(AA)

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