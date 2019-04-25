Adım adım Samaris

AKŞAM

GALATASARAY’DA transfer çalışmaları kapsamında gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın, Benfica forması giyen Andreas Samaris ile ilgilendiği iddia edilmişti. Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira’dan Samaris hakkında açıklama geldi. Benfica ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunan orta saha oyuncusu hakkında konuşan Başkan Vieira, “Samaris ya da başka bir oyuncu fark etmez bizim için öncelikle kulübümüz Benfica önemlidir” dedi.

ASLA KİMSEYİ ZORLA TUTMAYIZ!

Vieira, “Burada kalmak istemeyen kalmaz. Kimseyi zorla tutamayız. Biz teklifimizi yaptık. Bundan fazlasını da yapamayız” şeklinde konuştu. Benfica’nın Samaris’e 2023 yılına kadar yeni bir teklif yaptığı ifade ediliyor. Önerilen rakam ise senelik 1 milyon euro! Samaris’in bu rakamı kabul etmesi beklenmiyor. Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray, Ndiaye’yi Stoke City’den yeniden kiralayamazsa, Yunan orta saha oyuncusuna 1 milyon 750 bin euro civarında bir rakama imza attıracak.

YÖNETİME VE TERİM’E SORUN

Ancak Fatih Terim’in önceliği Badou Ndiaye... Senegalli orta saha oyuncusu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Durumumu Fatih Terim ve Galatasaray Yönetimi belirleyecek. Önümüzdeki sezon burada olacak mıyım? Bilmiyorum” demişti. 2014 yılında Olympiakos’tan 10 milyon euro bonservis karşılığında Benfica’ya transfer olan Samaris ise, 29 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Samaris bu sezon Benfica formasıyla 23 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.