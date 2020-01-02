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Adım adım Mercelo

Adım adım Mercelo

Juninho, “Marcelo gerçekten ayrılmak istedi” dedi. Fransız basını da Beşiktaş’la görüşmelerin tekrar başladığını yazdı.

AKŞAM

LYON taraftarıyla yaşadığı problemler yüzünden Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçerek tekrar geri dönmek istediği ileten Marcelo, bonservisini alamayınca Fransız ekibinde kalmaya karar vermişti. Ancak, Lyon Sportif Direktörü Juninho, Marcelo’nun ayrılmak istediğini söyledi. Brezilyalı spor adamı, “Marcelo’nun durumu karmaşık, gerçekten ayrılmak istedi. Bizim için iyi, Marcelo için iyi bir çözüm bulmayı başarırsak ve kendimizi güçlendirmeyi başarırsak, deneyeceğiz” dedi. Bu açıklamanın ardından Fransız basını Beşiktaş ile Lyon arasındaki görüşmelerin yeniden başladığını yazdı. Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde Fransa’ya çıkarma yapacak.


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