Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Adil Rami'nin hatası Fransa'da manşet oldu

Adil Rami'nin hatası Fransa'da manşet oldu

Adil Rami'nin hatası Fransa'da manşet oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşmada yaptığı hata ile takımının gol yemesine neden olan 33 yaşındaki defans oyuncusu Adil Rami ülkesi Fransa'da da gündem oldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Galatasaray'la oynanacağı derbi öncesi haftayı moralli kapattı. Fenerbahçe'de yaptığı hata nedeniyle takımının gol yemesine neden olan Adil Rami ise eleştirilerin odağında yer alan isim oldu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın mücadelenin ikinci yarısında oyundan aldığı tecrübeli stoper, ülkesi Fransa'da da gündem oldu.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil" başlığı ile verdiği haberde oyuncunun ilk maçında yaptığı büyük hatalara dikkati çekti.

RMC Sport ise oyuncunun ikinci yarının başında oyundan alındığına vurgu yaparak "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" başlığını kullandı. Haberde, Fransız futbolcunun başarılı bir başlangıç yapamadığı belirtildi.

Onze Mondial, "Defansta ağır bir hata yapan Adil Rami, takımının gol yemesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Football.fr adlı site ise tecrübeli stoperin hatasını 'FELAKET' olarak niteledi ve haberi "Adil Rami'nin Fenerbahçe'deki felaket pası" başlığı ile duyurdu.

(Fotomaç)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hayali Belgin Doruk
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Ünlülerden Neslican paylaşımı
Yağmura çamura inat konser
Aleyna Tilki'den Mevlana hamlesi
<p>Çanakkale´nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınında yer alan antik çağın önemli liman kenti Pa

18 Asırlık Parion Antik Kenti´nin Surları Gün Yüzüne Çıkıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan sigaradan daha zararlı demişti! İşte nargile içmemek için 21 neden

Dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor! 'Bu sistem dünyada sadece bizde var'