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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 21:08
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  • 07 Ocak 2020 Salı 21:10

Adil Rami'nin bileti kesildi

Adil Rami'nin bileti kesildi

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Devre arasında önemli bir operasyona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fransa'da RMC'nin haberine göre sezon başında kadroya katılan Adil Rami, daha fazla oynamak istediğini belirterek ayrılık talebini Fenerbahçe yönetimine iletti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

34 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içinde yolların ayrılacağı ve resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıkan Rami, 286 dakikada kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

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