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  3. Adil Rami 9 yıl öncesini hatırlattı: Maalesef Lille'de oynarken burada bir galibiyetimiz vardı

Adil Rami 9 yıl öncesini hatırlattı: Maalesef Lille'de oynarken burada bir galibiyetimiz vardı

Adil Rami 9 yıl öncesini hatırlattı: Maalesef Lille'de oynarken burada bir galibiyetimiz vardı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Deneyimli Fransız stoper, “Fenerbahçe Ailesi’ne katılıyor olmak çok heyecan verici. Burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Daha önce derbileri izledim” diyen oyuncu, “Burada gerçekten büyük bir tutku var. Şu anda yeni hocayla, yeni arkadaşlarla beraber idmanlara başlayacağım. Ağır ağır kendimi bulmaya çalışacağım. Sonrasında maçlara hazırlanacağım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarlarının yarattığı atmosferi unutmadığını dile getiren Adil Rami, “Aslında maalesef Lille’de oynarken 2010 yılında burada bir galibiyetimiz vardı. O dönemden bu yana onların oluşturduğu atmosferi, ambiyansı kariyerim boyunca unutmadım. Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe Ailesi’nin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım” açıklamasında bulundu.

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