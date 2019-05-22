Adidas'la 2 yıl daha

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, iki önemli sponsor sorununu çözdü. Siyah-Beyazlılar, forma sponsorluğu konusunda Adidas ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Adidas ile 2 yıllığına yeniden anlaştı. Siyah-Beyazlılar, 2 yıl için 10 milyon dolar ücret alacak.

Kara Kartal, ana sponsorluk konusunda da Vodafone ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi. Beşiktaş, Vodafone ile 2 sezon daha ana sponsorluk sözleşmesi imzalayacak. Siyah-Beyazlı kulübe 2 yıl için toplam 10 milyon dolar ücret ödenecek.

Başkan Fikret Orman, yeni dönemde takıma birçok sponsor katmayı hedefliyor. Orman, Japonya ve Malezya’da hem devlet kademesinde hem de futbol yönetiminde olan birçok önemli isimle görüşmüştü. Bu görüşmelerde sportif, ticari ve sosyal sorumluluğa dayalı iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hatta geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Sompo Japan ile Japon Basketbol Ligi’nin güçlü takımlarından NeoPhoenix arasında “kardeş kulüp” anlaşması imzalandı.