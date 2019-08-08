Adı transfer dedikodularına karışan Miha Zajc, Cagliari maçında kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin Cagliari ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Miha Zajc’ın kadroda yer almaması kafaları karıştırdı.

Transfer dönemi boyunca takımdaki geleceği sorgulanan Miha Zajc'ın kadro dışında kalması kafalarda soru işareti bıraktı.

Bilindiği kadarıyla bir sakatlığı bulunmayan Miha Zajc ile ilgili kulüpten de bir açıklama gelmedi.

Zajc'ın olası transfer görüşmeleri için kadroya alınmadığı düşünülüyor.

(Sporx)