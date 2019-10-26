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  3. Adı Real Madrid'le anılan Jose Mourinho'nun yardımcısının Xabi Alonso olacağı iddia edildi

Adı Real Madrid'le anılan Jose Mourinho'nun yardımcısının Xabi Alonso olacağı iddia edildi

Adı Real Madrid'le anılan Jose Mourinho'nun yardımcısının Xabi Alonso olacağı iddia edildi

Galatasaray galibiyetine rağmen Zinedine Zidane'ın performansından memnun olmayan Real Madrid'de takımın başına geçmesi konuşulan Jose Mourinho'nun yardımcısının Xabi Alonso olacağı iddia edildi.

Real Madrid’in Galatasaray’ı 1-0 yenmesi, Zinedine Zidane’ın üzerindeki baskıdan kurtulmasına yetmedi. İspanyol basınına göre Fransız teknik adam hâlâ topun ağzında.

Sport Gazetesi ise Real Madrid ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre İspanyol devi, Jose Mourinho ile görüşüp anlaştı. Hatta Mourinho, yardımcısını bile belirledi.

Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid’den eski öğrencisi Xabi Alonso’yu sağ kolu yapacak.

(Fanatik)

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