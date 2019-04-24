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  3. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Ryan Babel'in talipleri artıyor

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Ryan Babel'in talipleri artıyor

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Ryan Babel'in talipleri artıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için büyük uğraş verdiği Ryan Babel'in talipleri artıyor.

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2 YILLIK TEKLİF YAPTILAR

İngiliz basını, devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Hollandalı yıldızla 6 aylık sözleşme imzalayan Fulham'ın yeni bir teklif yaptığını yazdı. Haberde, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham'ın 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Ayrıca Championship'te lider durumda bulunan Norwich City'nin de Ryan Babel'i transfer etmek istediği belirtildi. Ancak Hollandalı futbolcunun tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.

(Takvim)

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