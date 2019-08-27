Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!

TM Dijital Haber Merkezi
Transfer sezonunda adı sık sık Galatasaray’la anılan ve taraftarların şiddetle takımda görmek istediği Fred’in yeni adresi belli oluyor.
MANU FRED İÇİN 27 MİLYON STERLİN İSTİYOR
Premier Lig’de 3 maçta 4 puan toplayan Ole Gunnar Solskjaer’in bir dakika bile forma şansı vermediği Brezilyalı yıldız için Fiorentina’nın 18 milyon sterlin teklif ettiği belirtilirken, M.United’ın 27 milyon sterlin’de direttiği öğrenildi. Geçen sene Shaktar Donetsk’ten 59 milyon euro’ya mâl olan Fred’de fazla zarar etmek istemeyen ‘Kırmızı Şeytanların’ İtalyanların rakamı biraz daha yukarı çekmesini beklediği kaydedilirken 26 yaşındaki oyuncunun Serie A’ya gitmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray’ın fiyatını bile soramadığı milli futbolcunun maliyeti Fiorentina sayesinde ortaya çıkarken, yaşanan transfer gelişmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarların ‘Fred hayalmiş’ yorumları yaptığı gözlemlendi.
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.