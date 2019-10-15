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  3. Adı Fenerbahçe'yle de anılan Mesut Özil, Inter ya da Milan'a transfer olacak

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Mesut Özil, Inter ya da Milan'a transfer olacak

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Mesut Özil, Inter ya da Milan'a transfer olacak

Arsenal'den ayrılması kesinleşen Mesut Özil'in bir sonraki adresi Inter ya da Milan olacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Arsenal’de önce Arsene Wenger ardından Unai Emery ile problemler yaşayan Mesut Özil’in devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, yıldız futbolcu için iki İtalyan devinin devreye girdiği öğrenildi.

MESUT ÖZİL'E İNTER VE MİLAN TALİP OLDU

İngiltere’de yıllık net 14 milyon Euro kazanan Mesut Özil’e maaşı yüzünden yanaşamayan dev kulüplere Arsenal’den ‘anlaşabiliriz’ mesajı gelirken, ligde kötü günler geçiren Milan ve Conte’yle değişim yaşayan İnter’in atağa geçtiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu’ndan beklenen verimi alamayan Milan yeni bir 10 numara arayışına koyulurken, Juventus hegemonyasını yıkmak isteyen İnter’in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun bir mesaiye başladığı kaydedildi.

İNTER GİROUD'YU DA İSTİYOR

Maliyeti yüzünden Fenerbahçe’nin yaklaşamadığı Mesut Özil’in iki kulüp arasında yapacağı tercih merak konusu olurken, İnter’in Oliver Giroud’yu da transfer etmek istediği, mavi siyahlı ekibin Arsenal’den birbirlerine aşina olan Özil – Giroud bombalarıyla Juventus’un karşısına çıkacağı bildirildi.

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