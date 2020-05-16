Adı Fenerbahçe'yle de anılan Dries Mertens'in Inter'le anlaştığı iddia edildi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Yıldız futbolcunun yeni adresi netleşti. İtalyan basınından Repubblica'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Belçikalı futbolcunun Inter'le iki yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında İngiltere Premier Lig devi Chelsea de bulunuyordu. Bu transferin ardından Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gidişinin kolaylaşacağı ifade ediliyor.
7 SEZONDUR NAPOLI'DE
33 yaşındaki deneyimli golcü, Napoli'ye 2013 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelmişti. Bu sezon İtalyan temsilcisi ile 29 maça çıkan Mertens, 12 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
(Fotomaç)
Dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 3 teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı olduğu öne sürülürken Arap basınından gündeme bomba gibi düşen başka bir iddia geldi. Habere göre, Al Nasr ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli teknik direktör Rui Vitoria, Fenerbahçe'yle prensipte anlaşma sağladı.
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