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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:47
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:47

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Dries Mertens'in Inter'le anlaştığı iddia edildi

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Dries Mertens'in Inter'le anlaştığı iddia edildi

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Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dries Mertens'in Inter ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Yıldız futbolcunun yeni adresi netleşti. İtalyan basınından Repubblica'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Belçikalı futbolcunun Inter'le iki yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında İngiltere Premier Lig devi Chelsea de bulunuyordu. Bu transferin ardından Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gidişinin kolaylaşacağı ifade ediliyor.

7 SEZONDUR NAPOLI'DE

33 yaşındaki deneyimli golcü, Napoli'ye 2013 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelmişti. Bu sezon İtalyan temsilcisi ile 29 maça çıkan Mertens, 12 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

(Fotomaç)

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