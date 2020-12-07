Adı Fenerbahçe'yle anılan Juan Jesus'tan transfer itirafı

İtalya'da Roma forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Juan Jesus, takımda kalmayı umut ediyor. 29 yaşındaki futbolcu önceliğinin Roma olduğunu söyledi.
“BİRKAÇ GÖRÜŞME OLDU”
Young Boys maçının ardından sözleşmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Jesus, "Birkaç görüşme oldu ama acelem yok. Oynadığım sürece burada devam edeceğimi biliyorum" diyerek takımda kalma yönünde sinyal verdi.
Jesus bu sezon Roma'da 7 maçta 416 dakika süre aldı. Futbolcu bu maçlardan 5'ini Avrupa Ligi'nde, 2'sini ise ligde oynamıştı.
Sezon başında 18 futbolcu alarak adeta yeniden bir takım kuran Fenerbahçe, kış transfer döneminde de durmayacak. Erol Bulut'un raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, gündemdeki 3 isim için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarından oyuna giren ve golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının ‘mutlaka alınmalı' dediği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu, talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi ve futbolcuyu Galatasaray kaptı.
Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
Beşiktaş'ta performansı tavan yapan Vincent Aboubakar'ın Sergen Yalçın'a bir söz verdiği ortaya çıktı.
Son haftalardaki başarılı futbol kuşkusuz en çok Fatih Terim'i memnun etti. Maç sonrası, "İsteyen, arzu eden, ne yapması gerektiğini bilen bir takım var sahada... Oyuncularımız kutlanacak iş yaptılar, kendilerini tebrik ediyorum" dedi ve uyardı.