Adı Fenerbahçe'yle anılan Juan Jesus'tan transfer itirafı

Ajansspor

Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin hedefinde olan Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Önceliğinin Serie A devi olduğunu belirten başarılı savunmacı, birkaç transfer görüşmesi yaptığını da itiraf etti.

İtalya'da Roma forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Juan Jesus, takımda kalmayı umut ediyor. 29 yaşındaki futbolcu önceliğinin Roma olduğunu söyledi.



“BİRKAÇ GÖRÜŞME OLDU”

Young Boys maçının ardından sözleşmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Jesus, "Birkaç görüşme oldu ama acelem yok. Oynadığım sürece burada devam edeceğimi biliyorum" diyerek takımda kalma yönünde sinyal verdi.

Jesus bu sezon Roma'da 7 maçta 416 dakika süre aldı. Futbolcu bu maçlardan 5'ini Avrupa Ligi'nde, 2'sini ise ligde oynamıştı.