Adem'de kritik gün
ALANYA maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve tedavisine başlanan Adem Büyük’ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklama, bugün gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.
AKŞAM
Adem’in PSG maçında forma giymesi zor görünüyor. Sakat olan Babel ise dün idmanda düz koşu yaptı.
FEGHOULi ÇOK ZOR
TRABZONSPOR maçında sakatlanan ve adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Feghouli’nin, PSG deplasmanında oynama ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi. Başarılı futbolcu dün takımdan ayrı koşu yaptı.