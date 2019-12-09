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Adem'de kritik gün

Adem'de kritik gün

ALANYA maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve tedavisine başlanan Adem Büyük’ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklama, bugün gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.

AKŞAM

Adem’in PSG maçında forma giymesi zor görünüyor. Sakat olan Babel ise dün idmanda düz koşu yaptı.

FEGHOULi ÇOK ZOR

TRABZONSPOR maçında sakatlanan ve adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Feghouli’nin, PSG deplasmanında oynama ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi. Başarılı futbolcu dün takımdan ayrı koşu yaptı.


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