Adem'de kritik gün

AKŞAM

Adem’in PSG maçında forma giymesi zor görünüyor. Sakat olan Babel ise dün idmanda düz koşu yaptı.

FEGHOULi ÇOK ZOR

TRABZONSPOR maçında sakatlanan ve adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Feghouli’nin, PSG deplasmanında oynama ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi. Başarılı futbolcu dün takımdan ayrı koşu yaptı.