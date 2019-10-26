Adem Ljajic yokları oynuyor

Geçen sezon Şenol Güneş döneminde takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olan Sırp 10 numara, şu ana kadar Süper Lig’de 7 karşılaşmada toplam 530 dakika süre alırken, sadece Göztepe maçında 1 gol kaydetti, Göztepe’ye karşı 1 ve Gaziantep FK maçında 2 olmak üzere 3 asist yaptı. Avrupa Ligi’nde oynanan 3 karşılaşmada da 90’ar dakika sahada kalan Ljajic, 4-2 kaybedilen Slaven Bratislava mücadelesinde 1 gol atarken, Wolverhampton ve Braga müsabakalarında sıfır çekip, taraftarların tepkisini topladı.

(Star)