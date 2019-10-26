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  3. Adem Ljajic yokları oynuyor

Adem Ljajic yokları oynuyor

Adem Ljajic yokları oynuyor

Beşiktaş’ın sezon başında 6.5 milyon euro vererek bonservisini aldığı Adem Ljajic, geride kalan haftalarda ortaya koyduğu kötü performansla hayal kırıklığı yarattı.

Geçen sezon Şenol Güneş döneminde takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olan Sırp 10 numara, şu ana kadar Süper Lig’de 7 karşılaşmada toplam 530 dakika süre alırken, sadece Göztepe maçında 1 gol kaydetti, Göztepe’ye karşı 1 ve Gaziantep FK maçında 2 olmak üzere 3 asist yaptı. Avrupa Ligi’nde oynanan 3 karşılaşmada da 90’ar dakika sahada kalan Ljajic, 4-2 kaybedilen Slaven Bratislava mücadelesinde 1 gol atarken, Wolverhampton ve Braga müsabakalarında sıfır çekip, taraftarların tepkisini topladı.

(Star)

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