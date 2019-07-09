'Adem ile Havva'dan beri dövüşüyorlar!'

AKŞAM

VEDAT Muriç transferindeki ezeli rakebetin yankısı, Almanya’dan da duyuldu. ‘gazetefutbol.de’ Kosovalı forveti kadrosuna katan Fenerbahçe’nin, şimdi Galatasaray ile Deniz Türüç için yaptığı rekabeti analiz ederek okuyucularıyla paylaştı. İşte o haberdeki çarpıcı ifadeler: Adem ve Havva’dan bu yana dövüşüyorlar. Beşiktaş da bu rekabete dahil oluyor. Vedat Muriç savaşını, İstanbul’un Sarı-Lacivert tarafı kazandı. Birkaç gün süren Vedat Muriç savaşında, önemli mesajlar vardı. Vedat Muriç, G.Saray’dan gelen baş döndürücü tekliften sonra karmaşa yaşadı. F.Bahçe ve Rize anlaşmasına rağmen oyuncunun isteği savaşı büyüttü. Oyuncunun bu grevi ise uzun sürmedi. Kazanan F.Bahçe oldu. Deniz Türüç için F.Bahçe ve Kayseri’nin anlaştığı iddia ediliyor. Ama Başkan Erol Bedir, bu iddiaları yalanladı. İki kulübün de UEFA raporunu beklediği biliniyor. Şimdi kazanan kim olacak?

DENİZ’İN ÖNCELİĞİ TÜRKİYE

KAYSERİ Başkanı Erol Bedir, Türüç’ün transferiyle ilgili açıklama yaptı: Deniz Türüç, öncelikle yurt içindeki kulüplerle görüşüyor. Yurt dışından da teklifl er var. Eğer olmazsa yurt dışındaki teklifl ere yönelecek