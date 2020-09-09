Adem Büyük Yeni Malatyaspor'da

AA

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, daha önce 2 sezon formasını giyen Adem Büyük'ü yeniden kadrosuna dahil etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen 33 yaşındaki forvet Adem Büyük ile sözleşme imzaladı.



Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Adem Büyük'ün sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Yuvana hoş geldin. Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır." ifadesine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Yeni Malatyaspor'da forma giymiş, 2019-2020 sezonunu Galatasaray'da geçirmişti.

GALATASARAY'LA SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ İMZAYI ATTI

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ün sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 10 bin 508 lira tutarında tazminat ödenerek, sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük, forma giydiği 34 resmi maçta 11 gol kaydetti.

ADEM BÜYÜK’ÜN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray’dan ayrılan Adem Büyük, sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon toplam 34 resmi müsabakaya çıktı ve 11 gol kaydetti. Adem ayrıca geçen sezon Radamel Falcao ile takımda en çok gol atan futbolcuydu.

Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük’ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Adem, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak sarı-kırmızılılara 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyecek. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 26 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakaya çıktı. Deneyimli futbolcu söz konusu müsabakalarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Başarılı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom Stadyumu’nda Club Brugge ile oynanan maçta attığı golle sarı-kırmızılıların geçen sezon Avrupa’daki tek golünü kaydetmişti. Adem geçen sezon Galatasaray’da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile birlikte en çok gol atan futbolcuydu.

33 yaşındaki futbolcu kariyerinde Artvin Hopaspor, Akçaabat Sebatspor, Zeytinburnuspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giydi.

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