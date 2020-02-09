Adem Büyük: Savaşmaya devam edeceğiz

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Adem Büyük, karşılaşmanın ardından konuştu.

"Biz Galatasaray'ız, her maçı kazanmak zorundayız" diyen Adem, şampiyonluk için Galatasaray'a geldiğini belirtti ve, "Ben buraya savaşmaya, başarılı olmaya, kupalar kazanmaya geldim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası, kupalar kaldırmaya alışkın. Zor olacağını biliyordum, burada çok kariyerli, yetenekli oyuncular var. Ne olursa olsun çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyoruz. Çok iyi bir rekabet ve arkadaşlık ortamı var. Bundan sonra daha çok çalışıp, daha önemli işler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.