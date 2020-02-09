Adem Büyük: Savaşmaya devam edeceğiz

"Biz Galatasaray'ız, her maçı kazanmak zorundayız" diyen Adem, şampiyonluk için Galatasaray'a geldiğini belirtti ve, "Ben buraya savaşmaya, başarılı olmaya, kupalar kazanmaya geldim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası, kupalar kaldırmaya alışkın. Zor olacağını biliyordum, burada çok kariyerli, yetenekli oyuncular var. Ne olursa olsun çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyoruz. Çok iyi bir rekabet ve arkadaşlık ortamı var. Bundan sonra daha çok çalışıp, daha önemli işler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 5 maçını kazanmayı başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, Kasımpaşa maçında önemli bir gelir elde etti.
Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında yaşananların ardından öfke dinmiyor.
Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler." dedi.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele Yatabare ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.