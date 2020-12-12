Adem Büyük Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Gecenin kahramanlarından Adem Büyük, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un ilk golünü atan Adem Büyük şunları söyledi:

"Bugün güzel oyunla iyi mücadele ederek kazandığımız için mutluyuz. Fenerbahçe bireysel anlamda iyi bir takım. 3-4 hafta öncesine kadar dağınık oynuyorduk, zaman geçtikçe daha da iyi olacağız. Penaltıda kaleciyle aynı köşeyi seçmeyeceksin. Altay'ın penaltılarda iyi olduğunu biliyorum. Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe'yi burada yenmek güzel. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bizi desteklemeye, dua etmeye devam etsinler."