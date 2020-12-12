Adem Büyük Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi

Yeni Malatyaspor'un ilk golünü atan Adem Büyük şunları söyledi:
"Bugün güzel oyunla iyi mücadele ederek kazandığımız için mutluyuz. Fenerbahçe bireysel anlamda iyi bir takım. 3-4 hafta öncesine kadar dağınık oynuyorduk, zaman geçtikçe daha da iyi olacağız. Penaltıda kaleciyle aynı köşeyi seçmeyeceksin. Altay'ın penaltılarda iyi olduğunu biliyorum. Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe'yi burada yenmek güzel. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bizi desteklemeye, dua etmeye devam etsinler."
Süper Lig'in 12. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçı 0-0 sona erdi.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
SÜPER Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Göztepe'yi 3-2 yendi ve galibiyet hasretine son verdi.
Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, maçın son dakikasındaki penaltı kararının neden verildiğini anlayamadıklarını bildirdi.