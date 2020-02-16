Adem Büyük atmaya devam ediyor

Konyaspor deplasmanında gol serisini başlatan Adem Büyük, bir sonraki hafta da Kayserispor'a karşı golunü attı.Geçtiğimiz hafta da Kasımpaşa kalesine 2 gol birden gönderen başarılı forvet, Yeni Malatyaspor karşısında penaltıdan bulduğu golle üst üste 4. maçta da fileleri sarstı.
Adem, aynı zamanda Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükselterek Ryan Babel'i geçti ve takımın en golcü oyuncusu oldu.
(TRT Spor)
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderliğe uzandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maça da aynı ciddiyetle bakmak lazım, belki daha fazla. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı
Falcao'nun sakatlık sürecinde formayı devralan Adem Büyük, üst üste 4 maçta fileleri sarsmayı başardı.
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra zirvenin yeni sahibi oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sivasspor'u 2-1 ile geçerek liderliğe yerleştikleri maçın ardından konuştu.