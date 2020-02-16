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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 20:06
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 20:06

Adem Büyük atmaya devam ediyor

Adem Büyük atmaya devam ediyor

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Falcao'nun sakatlık sürecinde formayı devralan Adem Büyük, üst üste 4 maçta fileleri sarsmayı başardı.

Konyaspor deplasmanında gol serisini başlatan Adem Büyük, bir sonraki hafta da Kayserispor'a karşı golunü attı.Geçtiğimiz hafta da Kasımpaşa kalesine 2 gol birden gönderen başarılı forvet, Yeni Malatyaspor karşısında penaltıdan bulduğu golle üst üste 4. maçta da fileleri sarstı.

Adem, aynı zamanda Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükselterek Ryan Babel'i geçti ve takımın en golcü oyuncusu oldu.

(TRT Spor)

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