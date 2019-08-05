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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19

Adanaspor'da üçüncü kez göreve Levent Eriş getirildi

Adanaspor'da üçüncü kez göreve Levent Eriş getirildi

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TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Levent Eriş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Levent Eriş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. 

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ile Bolu'da bir araya gelen Levent Eriş'in takımın başına getirildiğinin ifade edildiği açıklamada, anlaşmanın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM BAŞLIYOR
Daha önce de Adanaspor'da görev alan Levent Eriş, 2011-2012 sezonunda takımı Play Off finaline taşımış, Kasımpaşa ile oynanan finalde turuncu beyazlı takım Süper Lig biletini kaçırmıştı. Eriş, Adanaspor'da 2013-2014 sezonunda da görev almıştı. 

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