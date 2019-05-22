Adana'da eşitlik bozulmadı! Finale gidecek takım Hatay'da belli olacak

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında ligi 6. bitiren Adana Demirspor, evinde ligi 3. sırada tamamlayan Hatayspor'u ağırladı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Karşılaşma boyunca iki takım da ciddi pozisyonlar bulmakta zorlanırken, yakalanan tehlikelerde de iki takımın kalecileri Çağlar Şahin Akbaba ve Akın Alkan gole izin vermedi.

Mücadelenin rövanşı 26 Mayıs Pazar 16:00'da başlayacak.

(Sporx)