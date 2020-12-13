Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

Kulüp başkanı Murat Sancak, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.
Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Alanyaspor'un yıldız oyuncularından Bakasetas, 2 gol attığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin stoperi Montero, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Rosier, cezalı duruma düştü.
Medipol Başakşehir Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.