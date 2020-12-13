Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Kulüp başkanı Murat Sancak, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.