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  3. Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve Spor Kamuoyu; Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz."

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