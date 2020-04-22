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aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:03
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:06

Adana Demirspor taraftarlarından jest

Adana Demirspor taraftarlarından jest

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulübü taraftarları, özel bir hastanenin bahçesinde sağlık çalışanlarına meşale yakıp başlarından gül yaprakları serperek moral verdi.

Adana Demirspor kulübü taraftarları, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin bahçesinde toplandı. Taraftar grubu, meşale yakarak ve sağlık çalışanlarının üzerlerine gül serperek moral desteği verdi.

Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına gösterdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti. Taraftarlar Adana Demispor kulübü yazan kaşkolları hastane personeli hediye ederek fotoğraf çekildi.

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