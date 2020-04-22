Adana Demirspor taraftarlarından jest

Adana Demirspor kulübü taraftarları, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin bahçesinde toplandı. Taraftar grubu, meşale yakarak ve sağlık çalışanlarının üzerlerine gül serperek moral desteği verdi.
Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına gösterdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti. Taraftarlar Adana Demispor kulübü yazan kaşkolları hastane personeli hediye ederek fotoğraf çekildi.
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