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aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 15:55
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 15:55

Adana Demirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda"

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Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Akhisarspor'u konuk edecek. Peki Süper Lig'e yükselme yolunda iki takım için de hayati önem arz eden Adana Demirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren iki takımın maçında Adana Demirspor, Akhisarspor'u konuk edecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndan bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Gökhan Barcın yapacak. Adana Demirspor - Akhisarspor maçını Bein Sports Max canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı aksam.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - AKHİSARSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Geçtiğimiz hafta 2-2 sona eren Karagümrük maçı sonrası Teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollarını ayıran Adana Demirspor, takımın başına kulüpte sportif başdanışmanlık yapan Cüneyt Dumlupınar’ı getirdi. Adana temsilcisi bu karşılaşma öncesi TFF 1. Lig'de 42 puanla 4. sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Akhisarspor da bu maça 3 puan parolasıyla çıkacak. Yeşil siyahlılar 41 puanla 7. sırada.

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor evinde 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda ise 4 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Akhisarspor ise son 3 maçından galip ayrıldı.

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