Ada'da Uğurcan Çakır kavgası

AKŞAM
‘tbrfootball.com’ Uğurcan’la Liverpool’un dışında Tottenham ve Everton’ın da ilgilendiğini yazdı. Ayrıca Roma’nın da Uğurcan’ı izlediğine değinildi.
Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, idmanların 6 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.
İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.
Eski hakem Clattenburg, Devler Ligi'nde ilk yarı ofsayttan gol verip, ikinci yarı penaltıyla telafi ettiğini açıkladı.
Lig yeniden oynanmadan önce Siyah-Beyazlılar ilk mücadelesine başladı! Dün 9 kişinin daha pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş'ta tek gündem hastalık oldu.
Koronavirüs sürecinden bahseden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Oyuncularıma en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek gitmemelerini istedim. Şu an ne kadar haklı olduğumuz ortada” dedi.
TRABZON'UN 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır için İngiltere'den bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.