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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:27
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Acun Ilıcalı - Mesut Özil arasında heyacanlandıran diyalog

Acun Ilıcalı - Mesut Özil arasında heyacanlandıran diyalog

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Fenerbahçeli taraftarların hayali olan Mesut Özil'in Acun Ilıcalı ile arasındaki Türkiye diyalogu sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in adı sık sık Fenerbahçe ile anılırken, yine konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın düzenlediği kampanyaya destek vermek amacıyla telefonla bağlanan Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın." sözlerine "İnşallah Acun abi. Her şeyin hayırlısı." yanıtını verdi.

Aldığı yıllık ücret sebebiyle transferin sponsor olmadan gerçekleşmesi zor gözükse de yıldız oyuncunun, bir gün Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor. Acun Ilıcalı ile Mesut Özil arasındaki sohbetin ardından, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yine yıldız ismin transferinin gerçekleşmesini istediklerini dile getirdiler.

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