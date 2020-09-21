Acun Ilıcalı - Mesut Özil arasında heyacanlandıran diyalog

İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in adı sık sık Fenerbahçe ile anılırken, yine konuşulacak bir gelişme yaşandı.
Acun Ilıcalı'nın düzenlediği kampanyaya destek vermek amacıyla telefonla bağlanan Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın." sözlerine "İnşallah Acun abi. Her şeyin hayırlısı." yanıtını verdi.
Aldığı yıllık ücret sebebiyle transferin sponsor olmadan gerçekleşmesi zor gözükse de yıldız oyuncunun, bir gün Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor. Acun Ilıcalı ile Mesut Özil arasındaki sohbetin ardından, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yine yıldız ismin transferinin gerçekleşmesini istediklerini dile getirdiler.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Diriliş Belhanda
Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.
Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.