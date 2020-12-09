Acun Ilıcalı, Comolli'ye ateş püskürdü: Fenerbahçe'nin 1,5 yılını çaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'e yapılan ırkçılığa tepki gösterdi.

Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.

Fransız bakandan Başakşehir'e destek: Tarihi karar verdiler

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncularının sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendirdi.