Abullah Avcı teşhisi koydu en az 4 transfer istedi

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederken DG Sivasspor ile berabere kaldı. Özellikle son maçta takımın eksikleri de ortaya çıktı. Avcı, yöneticilerle yaptığı toplantıda, Ocak ayında mutlaka takıma takviye yapılması gerektiğini söyledi.
SABAH'ın haberine göre, Usta çalıştırıcı hem ilk 11'e hem de yedek kulübesine transfer yapmalarının şart olduğunu kaydetti. Avcı ancak bu şekilde seviye atlayabileceklerini bordo-mavili yöneticilere iletti. Amaç nokta atışı isimleri alarak kadroyu güçlendirmek.
EN AZ DÖRT TAKVİYE
Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda çalışmalar da başladı. Hem Avcı'nın ekibi hem de kulüp scoutları deneyimli çalıştırıcıya alternatifli listelerini sunacak.
Abdullah Avcı en az 4 takviye yapmaları gerektiğini belirtti. Tecrübeli hocanın yeni transferlerde görmek istediği özellikler de belli. Başarılı teknik adam, teknik kapasitesi yüksek, pas oyununa uygun ve mücadeleci isimlerin alınmasını istiyor. Scout ekibi kulübün mali bütçesine uygun isimleri tarıyor. Son kararı Avcı verecek.
ORTA SAHA VE HÜCUMA İSTİYOR
Abdullah Avcı, yapılacak yeni transferlerin bölgelerini de belirledi. Usta çalıştırıcı, savunmaya değil, takviyeleri orta saha ve hücum hattına istiyor. Bu hafta Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşanmıştı.
YEDEK KULÜBESİ YETERSİZ
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında 3 maça çıktı. Kulübenin yeterince güven vermediği rakamlara da yansıdı. İşte 2 detay:
10 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Pandemi dönemiyle takımlara 5'er oyuncu değişikliği hakkı tanındı. Abdullah Avcı 3 maçta 15 değişiklik hakkının 10'unu kullandı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı sessiz kalmayan Pierre Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.