Aboubakar'ın yeniden doğuşu

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, son dönemdeki performansıyla eski günlerine selam çakıyor.

Beşiktaş'ın Porto'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, performansıyla siyah-beyazlıların yüzünü güldürdü. Portekiz'de geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle transferi bazı kesimlerce eleştirilen Kamerunlu santrfor, beklentilerin çok üzerine çıktı ve attığı gollerle kısa sürede kendisini ispatladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, siyah-beyazlılardaki ilk döneminden de daha skorer bir başlangıç yapan Aboubakar, yeniden eski günlerine döndüğünü gösterdi. Süper Lig'de forma giydiği 8 maçta 5 gol atan yıldız oyuncu, bir de gol pası verdi. 28 yaşındaki futbolcu son dönemde milli takımında da iyi işlere imza attı.

MİLLİ TAKIMDA DA İYÜKSELİŞTE

Aboubakar, Kamerun Milli Takımı ile 2020'de iki maça çıktı, ikisini de boş geçmedi. Kasım ayının ortasındaki Afrika Kupası eleme maçlarının ardından lige dönen futbolcu üç lig maçında da rakip fileleri havalandırdı. Kamerun'un Mozambik ile oynadığı ilk maçta 2, ikincisinde 1 gol atan Abobuakar, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya 1'er, Kadıköy'de ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Beşiktaş ve milli takımında 5 maçlık müthiş bir gol serisi yakalayan deneyimli futbolcu toplamda 7 gol kaydetti.



Aboubakar, Süper Lig'de 5 gol, 1 asiste imza attı. Toplamda 6 gole doğrudan katkı yaptı.