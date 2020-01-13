Aboubakar sesleri

AKŞAM
Kamerunlu forvet, Siyah-Beyazlı forma altında büyük işlere imza atmıştı. Ancak bu transfer için Porto’nun kiralama bedeli istememesi gerekiyor.
Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.
Ali Koç, Antalya’da Galatasaray, Trabzonspor ve TFF’ye göndermede bulundu. Türk futbolunda barış sağlanamayacağının da altı çizen Koç, “Artık Türk futbolunun geleceğini değil, kendi kulübümün geleceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
“Hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu alabiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda”
Galatasaray ikinci başkanı Albayrak, Çizme’de futbolcu avına çıktı. Transfer listesi elinde bulunan Abdurrahim Albayrak; Murillo, Mert Çetin ve Seko Fofana’nın kulüpleriyle masaya oturmak için İtalya’ya gitti. Bu 3 futbolcudan 2’sinin bitirilmesi planlanıyor.
FENERBAHÇE’NİN devre arası kampında gönderilecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor’un kiralık yıldızını renklerine bağladı. Bu transfer için Malatya’ya 40 bin euro ödenecek. Oyuncunun maaşına önümüzdeki yıl zam yapılacak.
Salih Uçan, “Ben geçen sene de Fenerbahçe’de kalmak istiyordum. Ama Comolli, ‘Gidip oynasan senin için daha iyi olur’ dedi” ifadelerini kullandı.