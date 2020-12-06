Aboubakar satılırsa, Beşiktaş Porto'ya yarısını ödeyecek

Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'e transfer olması sonrasında hücum hattını eski oyuncusu Vincent Aboubakar'la güçlendiren Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunun ardından başladığı ikinci döneminde etkili bir görüntü sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, özellikle son 3 haftada coştu. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 4 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, takımını tekrar şampiyonluk yarışına taşıdı. Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşması bulunan başarılı futbolcuyla ilgili bilinmeyen bir gerçeğe ulaşıldı
İŞLER DEĞİŞEBİLİR
Portekiz ekibi Porto'dan bedelsiz olarak bonservisiyle alınan Vincent Aboubakar'ın, yeni sezonda artı bir opsiyonun devreye girmesi sonrasında başka bir takıma satılması gündeme gelirse işler değişecek...
Beşiktaş ve Porto arasında yapılan özel anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcu, Kara Kartal'dan başka bir takıma transfer olursa elde edilecek olan gelirin yarısı Portekiz kulübüne aktarılacak.
Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.
Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.
Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.
Mbaye Diagne, Aslan'ın son 8 golünün beşine imzasını attı. Üst üste Kayseri ve Rize sonrasında Hatay ağlarını da sarstı.
Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Sarı lacivertlileri bu maça ayrı hazırlayan bir gelişme daha var.
Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen almak istiyor.