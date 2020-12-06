Aboubakar alev aldı!

Afrika Aslanı Aboubakar’ın yeniden doğuşu... Son 5 resmi maçta 7 gol atan Kamerunlu yıldız, Beşiktaş’la yeniden yükselişe geçti. Kamerunlu oyuncu ülkesinin basını tarafından yakından takip edilirken, dış basından da övgü aldı. “lebledparle.com” adlı Fransız sitesi, “Aboubakar, Beşiktaş’ın muhteşem serisinde başrol oynuyor. Alanya’nın işgal ettiği liderliği tehdit ediyorlar” satırlarına imza attı.
GOL ATMAYI ASLA BIRAKMIYOR
Goal.com sitesi, “Aboubakar durdurulamıyor. Son dönemdeki formu inanılmaz. Beşiktaş’ın 15 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanında inanılmazdı. Kasımpaşa’yı da boş geçmedi. Son dönemde Porto’daki kötü formu düşünülürse gerçekten kayda değer bir dönüş yaptı” yorumunda bulundu. Kamerun basınından “actucameroun.com” sitesi, “Aboubakar gol atmayı bırakmıyor. Bırakacak gibi de gözükmüyor” dedi.
BEŞİKTAŞ’TA YENİDEN DOĞDU
Portekiz basınından A Bola, “Aboubakar, Porto’dan gönderildikten sonra Beşiktaş’ta yeniden doğdu. Sporting Lizbon’dan kiralanan Rosier de goldeki payıyla ön plana çıktı” yorumunda bulundu. Beşiktaş, Porto’nun sakatlığı sebebiyle bedelsiz gönderdiği Aboubakar’ın mukavelesine, “Sakatlığı tekrarlarsa bedelsiz gönderilir” maddesi koydurmuştu. Ancak Kamerunlu, ilk dönemindeki gibi oynamayı sürdürüyor.
Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, 3-0 kazandıkları ve 1 gol attığı Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu.