Aboubakar alev aldı!

AKŞAM

Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.

Afrika Aslanı Aboubakar’ın yeniden doğuşu... Son 5 resmi maçta 7 gol atan Kamerunlu yıldız, Beşiktaş’la yeniden yükselişe geçti. Kamerunlu oyuncu ülkesinin basını tarafından yakından takip edilirken, dış basından da övgü aldı. “lebledparle.com” adlı Fransız sitesi, “Aboubakar, Beşiktaş’ın muhteşem serisinde başrol oynuyor. Alanya’nın işgal ettiği liderliği tehdit ediyorlar” satırlarına imza attı.



GOL ATMAYI ASLA BIRAKMIYOR

Goal.com sitesi, “Aboubakar durdurulamıyor. Son dönemdeki formu inanılmaz. Beşiktaş’ın 15 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanında inanılmazdı. Kasımpaşa’yı da boş geçmedi. Son dönemde Porto’daki kötü formu düşünülürse gerçekten kayda değer bir dönüş yaptı” yorumunda bulundu. Kamerun basınından “actucameroun.com” sitesi, “Aboubakar gol atmayı bırakmıyor. Bırakacak gibi de gözükmüyor” dedi.

BEŞİKTAŞ’TA YENİDEN DOĞDU

Portekiz basınından A Bola, “Aboubakar, Porto’dan gönderildikten sonra Beşiktaş’ta yeniden doğdu. Sporting Lizbon’dan kiralanan Rosier de goldeki payıyla ön plana çıktı” yorumunda bulundu. Beşiktaş, Porto’nun sakatlığı sebebiyle bedelsiz gönderdiği Aboubakar’ın mukavelesine, “Sakatlığı tekrarlarsa bedelsiz gönderilir” maddesi koydurmuştu. Ancak Kamerunlu, ilk dönemindeki gibi oynamayı sürdürüyor.