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  3. Falcao ile ilgilendiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Diagne'ye de 8 teklif geldiğini söyledi

Falcao ile ilgilendiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Diagne'ye de 8 teklif geldiğini söyledi

Falcao ile ilgilendiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Diagne'ye de 8 teklif geldiğini söyledi

Galatasaray’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne ve Radamel Falcao transferlerine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin gönderilmesi ve Radamel Falcao'nun transfer edilmesi için sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla bekleyişe geçerken Abdurrahim Albayrak’tan konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Mbaye Diagne ve Radamal Falcao ile ilgili net ifadeler kullandı.

"DIAGNE İÇİN 8 TEKLİF VAR"

Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.

"FALCAO İLE TEMASIMIZ VAR"

Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.

Radamel Falcao ile ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kolombiyalı golcü hakkında ilk kez konuşmuş oldu.

"GALATASARAY İHTİMALİ %50"

Falcao transferinde menajeri Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bulut ayrıca Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını, ancak finansal olarak da anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon euroya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

Radamel Falcao'nun peşinde Portekiz'den eski takımı Porto ile birlikte La Liga'dan Real Madrid ve Espanyol'un da olduğu konuşuluyor.

(Sporx)

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