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  3. Abdurrahim Albayrak, Yunus Mallı'nın ailesi ile oyuncunun transferi için konuştu

Abdurrahim Albayrak, Yunus Mallı'nın ailesi ile oyuncunun transferi için konuştu

Abdurrahim Albayrak, Yunus Mallı'nın ailesi ile oyuncunun transferi için konuştu

Karadenizli olmasıyla bilinen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferde bu yanını da kullanmayı da ihmal etmiyor. Albayrak, Yunus Mallı için damarı buldu.

Karadenizli olmasıyla bilinen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferde bu yanını da kullanmayı da ihmal etmiyor. Bir süredir Fatsalı Suat Serdar'ı ikna etmek için ailesi üzerinden yürüyen Albayrak şimdi de Yunus Mallı konusunda aynı şeyi deniyor.

Tatil için Gümüşhane'de olan Yunus'u ve aile büyüklerini ziyaret eden Albayrak, "Hocan seni çok istiyor. Artık Türkiye'ye dönme zamanın gelmedi mi?" dedi. Şimdi gözler 27 yaşındaki futbolcuya çevrildi.

NE DİYECEK?

Yunus Mallı'dan, Galatasaray'a olumlu mesaj gelmesi halinde Wolfsburg ile masaya oturulacak. Almanya'da geçen sezon 21 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol, 2 asist ile oynadı.

(Fotomaç)

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