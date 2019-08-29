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  3. Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, Radamel Falcao ile Monaco'da bir araya geldi

Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, Radamel Falcao ile Monaco'da bir araya geldi

Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, Radamel Falcao ile Monaco'da bir araya geldi

Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, Falcao transferini noktalamak için Monaco'da.

Sabah’ın haberine göre, Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ve Radamel Falcao, transferi noktalamak için Monaco'da bir araya geldi.

“GİDECEĞİM, GİDEBİLİRİM”

Öte yandan TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı, Radamel Falcao ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Falcao, Keşaplı'nın "Galatasaray'a gidiyor musun?" sorusuna "Gideceğim... Gidebilirim" diyerek kısa bir yanıt verdi.

Kolombiyalı futbolcu, "Galatasaray ve Türk futbolu hakkında ne düşünüyorsun" diye sorulması üzerine ise "Şu anda fazla bir şey konuşamam sizinle" ifadelerini kullandı.

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