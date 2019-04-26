Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9285
  • 6,6143
  • 243.425
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdurrahim Albayrak: Net bir skorla finale çıktık

Abdurrahim Albayrak: Net bir skorla finale çıktık

Abdurrahim Albayrak: Net bir skorla finale çıktık

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5-2 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "İyi oynadık, iyi mücadele ettik. 5-2 gibi net bir skorla finale çıktık." dedi.

x

Albayrak, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kupa yarı finaline çıkan Malatya ekibini tebrik eden Albayrak, şunları kaydetti:

"İyi oynadık iyi mücadele ettik. 5-2 gibi net bir skorla finale çıktık. Malatyaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz. İnşallah kupayı kazandığımız takdirde de kupayı ertesi gün Ziraat Bankasına götüreceğim. Banka genel müdürüne ve çalışanlarına selam ve saygılarımı Malatya'dan yollayayım."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3 katlı lüks villaya baskın!

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!