Abdurrahim Albayrak: Net bir skorla finale çıktık

Albayrak, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kupa yarı finaline çıkan Malatya ekibini tebrik eden Albayrak, şunları kaydetti:

"İyi oynadık iyi mücadele ettik. 5-2 gibi net bir skorla finale çıktık. Malatyaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz. İnşallah kupayı kazandığımız takdirde de kupayı ertesi gün Ziraat Bankasına götüreceğim. Banka genel müdürüne ve çalışanlarına selam ve saygılarımı Malatya'dan yollayayım."