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  • Abdurrahim Albayrak, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceğini açıkladı
  • 31 Mart 2020 Salı 16:28
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  • 31 Mart 2020 Salı 16:36

Abdurrahim Albayrak, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceğini açıkladı

Abdurrahim Albayrak, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceğini açıkladı

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.

Abdurrahim Albayrak’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.”

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