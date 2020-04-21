Abdurrahim Albayrak dolandırıcıların kurbanı oldu! Tam 140 bin TL

Koronavirüs testi pozitif çıkınca 3 haftalık bir tedavinin ardından iyileşen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak (65) dolandırıcıların kurbanı oldu.
Albayrak'ıgeçtiğimiz hafta kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir kişi "Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksik kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum " demiş.
Arayan kişinin sesinin Bahadır'ınkine çok benzediğini belirten Albayrak yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Parayı gönderdikten sonra asistanım geldi. 'Fatura bilgilerini göndereceğim, telefonu kimse açmıyor' dedi. Aradım başkanı 'Parayı aldınız değil mi?' dedim, 'Yok' dedi, 'Abi ne diyorsun, dolandırıldık herhalde' dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü aradık. Dolandırılmışız. İnsanlarımız dikkat etsin."
Yapılan ilk incelemede 140 bin lira tutarındaki bir paranın Kocaeli Gebze Şubesi'nden çekildiğini ve arayan numaranın da bir ankesöre ait olduğu belirlendi. Olayın organize olduğu belirlendi.
Albayrak, 2014'te de kendisini Rize Valisi olarak tanıtıp kanser hastası küçük bir kız çocuğu için istenen yardım için 10 bin lira yatırmıştı.
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.
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