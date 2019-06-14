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  3. Abdullah Ercan, Menemenspor'a imza attıktan 1 hafta sonra istifa etti

Abdullah Ercan, Menemenspor'a imza attıktan 1 hafta sonra istifa etti

Abdullah Ercan, Menemenspor'a imza attıktan 1 hafta sonra istifa etti

Menemenspor'da 7 Haziran'da göreve gelen Abdullah Ercan istifa kararı aldı.

7 Haziran 2019  Menemenspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Ercan yaptığı açıklamada; "Menemenspor'da severek kabul ettiğim teknik direktörlük görevimden, kulüpte yaşanan belirsizlik nedeniyle istifa etme kararı aldım" diyerek yönetime istifasını sunacağını söyledi.

Ercan, Menemenspor'da Suat Kaya'nın yerine göreve gelmişti.

Abdullah Ercan, Ümit Milli takımını da çalıştırmıştı. Ercan, bundan sonraki hedefinin kulüp takımı çalıştırmak olduğu ifade etti.

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