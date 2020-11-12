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aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 12:10
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Abdullah Avcı'ye Nwakaeme'den iyi haber geldi

Abdullah Avcı'ye Nwakaeme'den iyi haber geldi

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Fanatik

Sakatlığı nedeniyle son Alanyaspor maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme büyük oranda iyileşti. Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı, 3 günlük izin sonrası dünkü idmanda yer aldı.

Bordo-Mavili takımın en büyük hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, çalışmalara başladı. Kasığındaki sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, milli arada eski formuna kavuşacak. Tedavisi büyük oranda tamamlanan ve ağrıları neredeyse geçen Nwakaeme, dünkü idmanda yer aldı.

Oynadığı son Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Nwakaeme, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en güvendiği isimlerden birisi. Nwakaeme'nin liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.

28 gol, 23 asist...

Trabzonspor'daki 3. sezonunu geçiren Nwakaeme, bu periyotta toplam 80 maça çıktı. 31 yaşındaki sol kanat, bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, 23 de asiste yaptı. Bu periyotta Karadeniz ekibinin skora en fazla katkı sağlayan oyuncusu olan tecrübeli futbolcu, 22 Kasım'daki Erzurumspor maçında sahada olmaya hazırlanıyor.

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