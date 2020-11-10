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aksam.com.tr
  • 10 Kasım 2020 Salı 19:31
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Abdullah Avcı'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Abdullah Avcı'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

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DHA

Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi. Avcı, bordo mavili takımla ilk antrenmanını yarın yapacak.

Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı, bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Bugün Trabzon’a gelen deneyimli teknik adam, yarın bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun geçici olarak teknik direktörlük yaptığı Trabzonspor’da 2,5 yılık anlaşma sağlanan teknik direktör Abdullah Avcı, bugün akşam saatlerinde uçakla İstanbul’dan Trabzon'a geldi. Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde Avcı'yı çok sayıda Trabzonspor taraftarı, çiçek ve tezahüratlarla karşıladı. Sevinç gösterisi arasında havalimanından ayrılan Avcı, kulübe ait minibüsle tesislere gitti.

Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları belli oldu

Teknik ekibinde yer alan Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol’u antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için dün kente gönderen Avcı, oyuncularıyla yapacağı toplantı sonrası bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanına ise çarşamba günü çıkacağı öğrenildi.

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