Abdullah Avcı'ya Nwakaeme'den iyi haber geldi

Bordo-Mavili takımın en büyük hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, çalışmalara başladı. Kasığındaki sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, milli arada eski formuna kavuşacak. Tedavisi büyük oranda tamamlanan ve ağrıları neredeyse geçen Nwakaeme, dünkü idmanda yer aldı.
Oynadığı son Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Nwakaeme, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en güvendiği isimlerden birisi. Nwakaeme'nin liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.
28 gol, 23 asist...
Trabzonspor'daki 3. sezonunu geçiren Nwakaeme, bu periyotta toplam 80 maça çıktı. 31 yaşındaki sol kanat, bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, 23 de asiste yaptı. Bu periyotta Karadeniz ekibinin skora en fazla katkı sağlayan oyuncusu olan tecrübeli futbolcu, 22 Kasım'daki Erzurumspor maçında sahada olmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda defanstaki sorunların altını çizdi, "Savunmada hala ciddi sıkıntılarımız var. Neredeyse kaleye gelen her top gol oluyor" dedi.
Fenerbahçe'de son dört haftadır gol bulamayan Samatta'nın performansı tartışma konusu. Papiss Cisse ile birlikte ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran ismi durumunda olan Tanzanyalı santrfor, şut karnesinde stoper Serdar Aziz'in bile gerisinde kaldı.
Zirveye ortak olan Galatasaray'da oyuncuların performansına göre her hafta değişen ilk 11'ler 3 maçlık serinin yolunu açtı.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, takımla ilk antrenmanına çıkarken, oyuncularına da moral konuşması yaptı.
Fenerbahçe'de teknik heyetin savunmada Mauricio Lemos'a dönüş yapacağı kaydedildi.
Gaziantep karşılaşmasında sakatlanan Welinton'un, Başakşehir maçına yetişmesinin zor olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın keyfini kaçırdı.