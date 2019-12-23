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  3. Abdullah Avcı'ya büyük tepki! '3 penaltımız verilmedi hocam ne hak etmesi'

Abdullah Avcı'ya büyük tepki! '3 penaltımız verilmedi hocam ne hak etmesi'

Abdullah Avcı'ya büyük tepki! '3 penaltımız verilmedi hocam ne hak etmesi'

3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçından sonra 'Rakibimiz hak ederek kazandı' açıklamaları yapan Abdullah Avcı'ya camiadan tepki geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaybedilen 3-1’lik maçtan sonra sosyal medyada ‘TT’ olan ‘Bu düzen böyle sürmeyecek’ mesajını yayınlayan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin düzenleyeceği basın toplantısı merakla beklenirken, siyah beyazlı yönetimin derbide düdük çalan Cüneyt Çakır ve MHK hakkında sert açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

ABDULLAH AVCI'YA '3 PENALTIMIZ VERİLMEDİ HOCAM' TEPKİSİ

Derbinin ilk yarısında Serdar Aziz’in duran topta Vida’ya yaptığı müdahaleyi görmesine rağmen pozisyonu devam ettiren, VAR’a bile gitmeyen Cüneyt Çakır ikinci yarıda da verdiği kararlarla Beşiktaş camiasını ayağa kaldırırken, futbolcuların hem maç içerisinde hem de 90 dakika sonunda Çakır ve yardımcılarına büyük tepki gösterdikleri belirtildi. ‘Maçla ilgili ne söyleyeceksin’ sorusuna ‘Cüneyt Çakır’ı çağırın o konuşsun’ diyen Burak Yılmaz’ın 87’de kenara gelirken 4.hakeme ‘Çık sen oyna’ sözlerini dikkat çekerken, Abdullah Avcı’nın derbinin ardından ‘Fenerbahçe hak ederek kazandı’ ifadelerinin ise taraftarları bir hayli kızdırdığı kaydedildi.


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