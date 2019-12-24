Abdullah Avcı'nın tüm derbi planı elinde patladı

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanan maçta sınıfta kaldı. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu, zorlu maçta öncelikle sahaya çıkarttığı 11’de Adem Ljajic’e yer vermemesi nedeniyle eleştirildi. Takımda hücum gücünü artıran en önemli isimler arasında yer alan Ljajic’in yedek kalması Avcı’ya eksi puan olarak yazıldı.

Ljajic’in yerine Diaby’yi forvet arkasına çeken ve sağ kanada da Lens’i alan Avcı, bu bölgede istediği sonucu alamadı. Diaby çok kötü bir performans ortaya koyarken, Lens de sağdan gereken katkıyı yapamadı. Avcı da ikinci yarı başlarken mecburen Diaby’yi çıkararak Ljajic’i oyuna aldı. Kartal’ın hocası bu değişiklik dışındaki hamlelerde geç kaldı.

63’te Rebocho’yu çıkarıp, N’Koudou’yu oyuna alan Kartal’ın hocası forvet hattında yapacağı hamle için de çok geç kaldı. Takımın gole ihtiyacı olduğu anlarda zaten gününde olmayan Burak yalnız kaldı. Umut, 87’de Burak’ın yerine oyuna girerken, Avcı’nın Umut’u daha erken ve Burak çıkmadan oyuna alıp çift forvet denememesi de eleştiri konusu oldu.

(Star)