  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:58
  • |
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:42

Abdullah Avcı'nın sol beki Bundesliga'dan!

Abdullah Avcı'nın sol beki Bundesliga'dan!

Paylaş

Boyd ve Douglas transferlerini kampa yetiştiren Kartal, sol bek transferinde de mesafe kat etti. Yönetici Ahmet Kavalcı’nın Kampa bir transfer daha gelebilir dediği isim Jamilu Collins...

Sağ beke Douglas’ı transfer eden Beşiktaş, aradığı sol beki ise Almanya’da buldu. Bundesliga ekibi Paderborn'un 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Jamilu Collins'i transfer etmek istiyor. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.83’lük sol kanat oyuncusunun teknik direktör Abdullah Avcı tarafından geçen sezon Medipol Başakşehir’e de istendiği ancak son anda vazgeçildiği öğrenildi. Alman basını da Collins’i Beşiktaş’a yazdı.

PADERBORN ZORLUK ÇIKARIYOR

Collins'in gelişimini takip eden Avcı ve ekibi, Paderborn’un Bundesliga’ya geri dönmesinde büyük katkısı olan futbolcuyu bu kez kaçırmak istemediği belirtildi. Çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan Alman kulübünün sportif direktörü Przondziono “Şu an da somut bir şey yok. Onunla yola devam etmeyi planlıyoruz” dedi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Nijeryalı, ülkesinin milli takımında 11 kez oynadı. Collins, geçen sezon ligde ise 38 maça çıktı.

MİRİN’E FRANSA YOLU GÖRÜNDÜ

Elinde sol bek olarak yalnızca Caner Erkin bulunan Avcı, bu transferin gerçekleşmesi konusunda yönetime olumlu rapor verdi. Stoper konusu ise ilginç gelişmelere gebe gibi görünüyor. Avcı’nın mevcut şartlarda Vida-Roco ikilisini düşündüğü ve İsimat-Mirin’in Fransız Amiens kulübüne satılmasının gündemde olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar Medel’i elden çıkaramazsa Şilili yıldız da stoper olarak oynatılacak. Atınç Nukan ve genç Alpay’la stoper rotasyonu tamamlanmış olacak.

(Güneş)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bakary Sako, Denizlispor'da

title

Ahmet Ağaoğlu: Bütçemize uygun bir forvet arıyoruz

title

Fenerbahçe'de Audi Kupası öncesi son idman

Aleyna Tilki: Eskiden 1 Tane Şarkım Vardı, Şimdi Biraz Arttı

SPOR GÜNDEMİ

Abdullah Avcı için flaş sözler! 'La Liga'ya gidecekti'
Abdullah Avcı için flaş sözler! 'La Liga'ya gidecekti'

Abdullah Avcı için flaş sözler! 'La Liga'ya gidecekti'

Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç transferi bitirmek için gitti
Ali Koç transferi bitirmek için gitti

Ali Koç transferi bitirmek için gitti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.

Drogba'dan Galatasaray'a bir transfer daha
Drogba'dan Galatasaray'a bir transfer daha

Drogba'dan Galatasaray'a bir transfer daha

Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, Galatasaray'ın radarına girdi. Hem Chelsea hem de Galatasaray ile güçlü bağları olan Didier Drogba, transferi yönlendirecek.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu

Fenerbahçe, Makedonların yeni yıldızı Darko Churlov için Köln’e teklifte bulunacak.

Fatih Terim onay verdi görüşmeler başladı
Fatih Terim onay verdi görüşmeler başladı

Fatih Terim onay verdi görüşmeler başladı

Ön libero transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Lille formasını giyen Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmeye başladı... Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in onay verdiği 22 yaşındaki Maia için Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak...

Beşiktaş'tan Fener'e transfer çalımı
Beşiktaş'tan Fener'e transfer çalımı

Beşiktaş'tan Fener'e transfer çalımı

Stoper transferini bitiren, sol bek için geri sayıma geçen Beşiktaş, sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.

'Milan'a söz verdim size gelemem'
'Milan'a söz verdim size gelemem'

'Milan'a söz verdim size gelemem'

İtalyan basını, Galatasaray’ın Empoli’de forma giyen Cezayirli oyuncu için teklif yaptığını yazdı. Ancak daha önce Milan’a söz veren Bennacer, teklifi reddetti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.