Abdullah Avcı'nın sol beki Bundesliga'dan!

Sağ beke Douglas’ı transfer eden Beşiktaş, aradığı sol beki ise Almanya’da buldu. Bundesliga ekibi Paderborn'un 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Jamilu Collins'i transfer etmek istiyor. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.83’lük sol kanat oyuncusunun teknik direktör Abdullah Avcı tarafından geçen sezon Medipol Başakşehir’e de istendiği ancak son anda vazgeçildiği öğrenildi. Alman basını da Collins’i Beşiktaş’a yazdı.
PADERBORN ZORLUK ÇIKARIYOR
Collins'in gelişimini takip eden Avcı ve ekibi, Paderborn’un Bundesliga’ya geri dönmesinde büyük katkısı olan futbolcuyu bu kez kaçırmak istemediği belirtildi. Çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan Alman kulübünün sportif direktörü Przondziono “Şu an da somut bir şey yok. Onunla yola devam etmeyi planlıyoruz” dedi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Nijeryalı, ülkesinin milli takımında 11 kez oynadı. Collins, geçen sezon ligde ise 38 maça çıktı.
MİRİN’E FRANSA YOLU GÖRÜNDÜ
Elinde sol bek olarak yalnızca Caner Erkin bulunan Avcı, bu transferin gerçekleşmesi konusunda yönetime olumlu rapor verdi. Stoper konusu ise ilginç gelişmelere gebe gibi görünüyor. Avcı’nın mevcut şartlarda Vida-Roco ikilisini düşündüğü ve İsimat-Mirin’in Fransız Amiens kulübüne satılmasının gündemde olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar Medel’i elden çıkaramazsa Şilili yıldız da stoper olarak oynatılacak. Atınç Nukan ve genç Alpay’la stoper rotasyonu tamamlanmış olacak.
(Güneş)
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