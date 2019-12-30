Abdullah Avcı'nın projesi

AKŞAM

Deneyimli çalıştırıcı ve ekibi, takımın içinde gelecekte antrenör olmak isteyen isimlere şimdiden saha içi ve dışında antrenörlük konusunda detaylı eğitimler verecek. Eğitimlere Avcı da katılacak. Böylece antrenör olmayı düşünen Siyah-Beyazlı futbolcular, kariyerleri bitmeden detaylı bir eğitim alma fırsatı bulacak.